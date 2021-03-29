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  3. Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Mehdi, ailesi ve Zeynep'i canı pahasına koruyacağına söz verir ve gözünü karartır. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı...

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mehdi, Zeynep ve ailesini açtığı beladan kurtarmak için harekete geçer. Ancak Zeynep, Mehdi'ye sert çıkar. 

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...

Tek amacı onları korumak olan Mehdi ile Barış arasında geçen konuşma ise dikkat çekti. Barış yaşananlardan endişe duymasıyla dayısı ile konuşarak bir çare bulmaya çalışır. Dayısı ise benim üç canım var, onlar için canımı veririm diyerek bir dostundan yardım alır. O kişi ise Kırmızı Oda dizisinden aşina olduğumuz Delikanlı Sadi karakteridir. 

Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı yayınlandı! Canım pahasını sizi korurum...

Öte yandan Mehdi'nin ablasına vedası başına bir şey geleceğinin habercisidir. Zeynep'in tekrar evi basılarak üstüne ateş açılır. Tam o esnada yetişen Mehdi, ben sana ateş açmam, sana açılacak ateşin önüne dururum diyerek kendisini Zeynep'in önüne atar. Mehdi'nin vurulma haberi evin ortasına bomba gibi düşer. Peki Mehdi kurtulacak mı? Zeynep önüne atlayan Mehdi'nin yaşadıkları karşısında ne yapacak?

İşte Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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