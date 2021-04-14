Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 39. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Mehdi'nin ölümünün ardından tam her şey yoluna girdi derken, yeni karakterler ile ortalık epey karışacaktır. Peki Nesrin ve abisinin planı ne? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 39. bölüm canlı izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izle...

Zeynep geçirdiği zorlu süreçte çevresine karşı ani çıkışlarından dolayı yanlış anlaşılmalara neden olurken Barış'ı kendisinden uzaklaştırır. Barış ise artık Zeynep'in gündemine göre yaşamaktan sıkıldığını dile getirmesi ile herkesi şaşırtır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 39. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Öte yandan annesinin şirket hisselerini Zeynep'e bırakması ona bir sorumluluk yüklemiş ve tek başına ayakta durmak için harekete geçer. Tam bu sırada yeni tanıştığı Nesrin konuya girer ve şirket için abisini önerir. Zeynep kısa sürede fazla güvendiği Nesrin ile arasındaki bağı kuvvetlendirir. Ancak Barış, Nesrin ve sözde abisine karşı pek sıcak bakmaz ve kendisini rahatsız eden bir şeyler olduğunu dile getirir.

Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "Ağabey" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışacak. Tarık ve Nesrin'in planlarından ise henüz kimsenin haberi yoktur.

Herkesi kandıran Nesrin ve sözde abisi Barış'ın tam da tahmin ettiği gibi başka planların peşindedir. Barış, tesadüfen Nesrin ve Tarık'ı öpüşürken yakalamasıyla şoke olur. Peki Barış, bu gördüklerine Zeynep'i ikna edebilecek mi? Yoksa gördükleri yüzünden başı belaya mı girecek?