Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Doğduğun Ev Kaderindir 40. yeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. Tarık ve Nesrin planlarına devam ederken aralarında anlaşmazlık olur. Barış ise bu ikiliden şüphelerinde haklı çıkar. Peki Barış, bunları Zeynep ve Nermin hanıma inandırabilecek mi? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 40. bölüm canlı izle|Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm canlı izle...

Zeynep ile Barış'ın aralarındaki buz yavaş yavaş erirken öte yanda ise Nesrin öz kardeşinin hayatını kıskanmaya devam eder.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40 BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Tüm yaşadıkları için Zeynep'ten intikam almaya çalışan Nesrin tek güvendiği Tarık'tan da şüphelenmeye başlar. Nermin hanım ve Zeynep yeni iş arkadaşları Tarık'a büyülenmiş gibi inanırken yaşanan ufak ayrıntıları görmezden gelirler.

Barış ise mesleğinin verdiği şüpheyle Tarık konusunda bazı endişeleri vardır. Zeynep'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapmaya çalışır. Tarık'ın geçmişini sorgulayan Barış, şüphelerinde haklı çıkaracak bazı ip uçlarına ulaşır. Peki Zeynep ve Nermin hanım duyacakları karşısında ne tepki verecek? Nergis ve Tarık'ın gerçek yüzleri ortaya çıkacak mı?