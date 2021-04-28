Yayınladığı her hafta izlenme rekorları kıran dizi Doğduğun Ev Kaderindir'de bu hafta bir yandan düğün heyecanı yaşanırken, diğer yanda ise Sakine'nin başına gelenler nefesleri kesecek. Bu kapsamda dizinini heyecanla yeni bölümünü bekleyenler Doğduğun Ev Kaderindir 41. bölüm full, tek parça izle| Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm TV8 canlı izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM TV8 CANLI İZLE

Zeynep ile Barış arasındaki sorunlar sonunda çözüme kavuşmuştur. Zeynep, Barış ile düğün hazırlıklarına başlar ve büyük mutluluk içindedir. Bu mutluluğuna ise yeni tanıştığı ancak hala kim olduğundan habersiz olduğu Nergis'te eşlik eder.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 41. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 41. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

İntikam almak için Zeynep'in hayatına giren Nergis, Zeynep ile sürekli yan yana olmak ve onun muhteşem hayatına şahit olmaktan rahatsızlık duymaya başlar.

Ancak intikamı için tüm bunlara katlanır. Ailesine evlilik kararı aldığını açıklayan Zeynep'in bu haberi mutlu ederken bir tek kişi bu habere pekte sevinmez. Kızının kendisinden ayrı yaşaması olayına alışamayan Sakin'e bu karara olumsuz tepki verir ve Zeynep ile tartışır.

Zeynep ile tartışmaktan kaçmaya çalışan Sakin'e sokak ortasında bir trafik kazası yaşar. Yaşananlardan kendini suçlu tutan Zeynep ne yapacağını bilemez. Peki Sakine'ye çarpan kişi kimdir? Kasıtlı mı çarptı? Zeynep yaşananlardan sonra evlilik kararından vazgeçecek mi?

Üzerine oyunlar oynanan Nermin, Tarık’ın ona yakınlaşma çabasını nasıl yorumlayacak?