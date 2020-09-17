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  3. Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

TV 8 ekranlarının sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon bölümleri ile ilerleyen günlerde izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Baş rollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir erkek oyuncuyu dahil oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçtiğimiz gün bomba bir transfer ile adını duyurdu. Yeni sezonu ile izleyicilerin çıkmasına hazırlanan dizinin kadrosuna bir erkek oyuncu dahil edildi. 

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Eylem Canpolat'ın ise yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni oyuncusu Engin Öztürk oldu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine sürpriz transfer Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine özel bir karakter olarak dahil olacak. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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