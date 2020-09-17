Doğduğun Ev Kaderindir dizisine yeni transfer! Engin Öztürk kadroya dahil oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi geçtiğimiz gün bomba bir transfer ile adını duyurdu. Yeni sezonu ile izleyicilerin çıkmasına hazırlanan dizinin kadrosuna bir erkek oyuncu dahil edildi.

Çağrı Bayrak'ın yönettiği, Eylem Canpolat'ın ise yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin yeni oyuncusu Engin Öztürk oldu.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine sürpriz transfer Engin Öztürk dizinin yeni bölümlerine özel bir karakter olarak dahil olacak. Barış rolüne hayat verecek olan Öztürk Zeynep'in (Demet Özdemir) yeni hayatında etkin bir rol üstlenecek.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI