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Dokurcuk ne demek, TDK'ya göre Dokurcuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dokurcuk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dokurcuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dokurcuk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dokurcuk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dokurcuk ne demek, TDK'ya göre Dokurcuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dokurcuk ne demek? Dokurcuk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dokurcuk kelimesi. Peki dokurcuk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dokurcuk nedir, dokurcuk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DOKURCUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dokurcuk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dokurcuk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Desenli veya yollu dokunmuş yün kumaş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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