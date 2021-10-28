Dolaylı Vergi ne demek, TDK'ya göre Dolaylı Vergi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dolaylı vergi ne demek? Dolaylı vergi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dolaylı vergi kelimesi. Peki dolaylı vergi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dolaylı vergi nedir, dolaylı vergi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOLAYLI VERGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dolaylı vergi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dolaylı vergi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi



DOLAYLI VERGİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tekel maddelerinden alınan vergi, dolaylı vergidir.

