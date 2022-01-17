Domdom ne demek, TDK'ya göre Domdom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Domdom ne demek? Domdom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi domdom kelimesi. Peki domdom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre domdom nedir, domdom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DOMDOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Domdom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Domdom kelimesi (Hindistan'daki kökenlidir.

TDK'ya göre domdom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Domdom kurşunu

