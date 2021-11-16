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Döşgömü ne demek, TDK'ya göre Döşgömü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Döşgömü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Döşgömü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Döşgömü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Döşgömü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Döşgömü ne demek, TDK'ya göre Döşgömü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Döşgömü ne demek? Döşgömü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi döşgömü kelimesi. Peki döşgömü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre döşgömü nedir, döşgömü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DÖŞGÖMÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Döşgömü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre döşgömü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvanın ön iki bacağı ile göbek arasındaki etten yapılan pastırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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