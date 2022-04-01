Ramazan ayında ibadetleri yerine getirmek isteyen vatandaşlar mukabele saatlerini merak ediyor. Dost TV mukabele saatleri 2022, Dost TV mukabele ne zaman, saat kaçta başlıyor? konularına sizler için haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları…

DOST TV MUKABELE SAATLERİ 2022

Ramazan ayında yapılacak en büyük ibadetlerden bazıları mukabele ve hatim yapmaktır. Mukabele ve hatim yaparak Kur’an-ı Kerim’i dinlemek isteyen vatandaşlar Dost TV tarafından yayınlanacak mukabele saatlerine katılabilirler.

DOST TV MUKABELE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Dost TV’de yayınlanacak hatim ve mukabele saatlerinin ne zaman olacağı hangi saatlerde başlayacağı belli oldu. Mukabele ve hatim, Dost TV’de; 00:00, 06:00, 10:00 ve 13:00 saatlerinde yayınlanacak.

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