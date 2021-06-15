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Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da en şık olmak için yarışan yarışmacılar arasında jüriden en yüksek puanı kimin aldığı merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumu

Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star'da günün konsepti "Spor Ayakkabı Şıklığı" ile yarışan yarışmacılar içerisinden jüriden en yüksek puanı kimin aldığı merakla araştırılıyor.  Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 15 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su:

Rabia: 

Özde: 

Birben: 

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar "Spor Ayakkabı Şıklığı" konseptine uygun seçtikleri kıyafetlerle jüri karşısına geçti...

EMELDEN KOLYE NEDEN ALINDI?

Mağazayı arayarak kıyafet ayırdığı öğrenilen geçtiğimiz haftanın birincisi ve kolyenin sahibi olan Emel'den kolye geri alındı.

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