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Doya Doya Moda All Star 16 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen yarışmacıların şıklığını konuşturduğu moda programı Doya Doya Moda All Star 16 Haziran 2021 puan durumu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Doya Doya Moda All Star 16 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da bugün yarışmacılar "Dantel Şıklığı" konseptiyle yarıştı. Jüriden en yüksek puanı alarak günün birincisi olmayı başaran yarışmacının kim olduğu merakla aratılıyor. Biz de haberimize, günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer vermek için Doya Doya Moda All Star 16 Haziran 2021 puan durumunu ekledik. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 16 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 4

Betül: 13

Emel: 12

Su: 20

Rabia: 4

Özde: 20

Birben: 9

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Su ve Özde Jüriden tam puan alarak günün birincileri oldular. Konsept dışı olan Rabia ve Ferdanur ise 4 puan alarak günün sonuncusu oldular.

YARININ KONSEPTİ

Yarın "Plaj şıklığı" konseptine uygun seçtikleri kıyafetlerle jüri karşısına geçecek olan yarışmacılar Bakırköy'de alışveriş yapacak...

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