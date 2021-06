Doya Doya Moda All Star 17 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Umut Eker'in jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star 17 Haziran 2021 puan durumu merak ediliyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler detayları haberimizden öğrenebilir...

A+ A-

TV8 ekranının en sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda All Star'da haftanın finaline bir gün kala yarışmacılar en yüksek puanı almak için kıyasıya mücadele ediyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde Doya Doya Moda All Star 17 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. İşte detaylar... DOYA DOYA MODA ALL STAR 17 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: 5 Betül: 20 Emel: 4 Su: 16 Rabia: 9 Özde: 19 Birben: 9 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Jüriden tam puan alan Betül günün birincisi oldu. GÜNÜN KONSEPTİ Bugün yarışmacılar "Plaj şıklığı" konseptine uygun seçtikleri kombinlerle jüri karşısına çıktı. YARININ KONSEPTİ Yarın "Jüri oluyorlar" konseptiyle yarışacak olan yarışmacılar Pendik'ten alışverişlerini yapacak... doya doya moda all star