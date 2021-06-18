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Doya Doya Moda All Star 18 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan moda programı Doya Doya Moda All Star'da haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Jüriden toplamda en yüksek puanı kimin aldı? Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 18 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 18 Haziran 2021 puan durumu | Haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Doya Doya Moda All Star 18 Haziran 2021 puan durumu merak ediliyor. Jüriden en yüksek puanı alarak haftayı birinci tamamlayan ve kolyenin sahibi olan yarışmacının kim olduğu merakla araştırılıyor. Haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde...

18 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Rabia: 

Özde: 

Birben: 

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün "Jüri oluyorlar" konseptiyle birbirleriyle yarıştı.

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