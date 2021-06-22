Doya Doya Moda All Star 22 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Yarışmacıların birbirlerinden şık olabilmek için kıyasıya mücadele verdiği moda programı Doya Doya Moda All Star'da en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 22 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 22 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur:

Emel:

Su:

Rabia:

Özde:

Birben:

Gamze:

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar bugün "Balayında ilk gününüz" konseptiyle yarıştı.