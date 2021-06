Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? 7 büyük bedene sahip yarışmacının en şık olmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi kim oldu? sorusu merakla aratılıyor. İşte Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star haftanın üçüncü gününde izleyici karşısına çıktı. Yarışmada kimin en yüksek puan aldığı merakla araştırılıyorken biz de haberimizde Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte detaylar... DOYA DOYA MODA ALL STAR 23 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: 20 Emel: 20 Su: 18 Rabia: 19 Özde: 20 Birben: 20 Gamze: 12 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Emel, Özde, Ferdanur ve Birben günün birincisi olurken Gamze sonuncu oldu. GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar "Karpuz kol şıklığı" konseptiyle yarıştı. YARININ KONSEPTİ Yarın yarışmacılar "Kırmızı halı şıklığı" konseptiyle yarışacaklar. doya doya moda all star