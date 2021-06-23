Fariha isminin anlamı nedir, Fariha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Laden isminin anlamı nedir, Laden ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Beride isminin anlamı nedir, Beride ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Didar isminin anlamı nedir, Didar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Begim isminin anlamı nedir, Begim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İlyas Salman yürek burkan hayat hikayesini anlattı! Büyük acısını itiraf etti...Elide isminin anlamı nedir, Elide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kurban Bayramı Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz mi 2021? Kurban bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? ( İstanbul, Ankara, İzmir)SON DAKİKA! Bakan Akar yanıtladı: Türk askeri Afganistan'a gidecek mi?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

7 büyük bedene sahip yarışmacının en şık olmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi kim oldu? sorusu merakla aratılıyor. İşte Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star haftanın üçüncü gününde izleyici karşısına çıktı. Yarışmada kimin en yüksek puan aldığı merakla araştırılıyorken biz de haberimizde Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumuna yer verdik. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı haberimizde. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 23 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 20

Emel: 20

Su: 18

Rabia: 19

Özde: 20

Birben: 20

Gamze: 12

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Emel, Özde, Ferdanur ve Birben günün birincisi olurken Gamze sonuncu oldu.

Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Doya Doya Moda All Star 23 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

GÜNÜN KONSEPTİ

 Yarışmacılar "Karpuz kol şıklığı" konseptiyle yarıştı.

YARININ KONSEPTİ

Yarın yarışmacılar "Kırmızı halı şıklığı" konseptiyle yarışacaklar.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT