Çalkan isminin anlamı nedir, Çalkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alkollü sürücü polislere, koronavirüsten ölen polis memurunu hatırlatarak beddua etti: Mustafa Dönmez'in de sizin de...Henüz 3 günlük evliydiler! Kader acı yüzünü gösterdi | Çiçeği burnunda evli çifti trafik kazası ayırdıBildan isminin anlamı nedir, Bildan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Celali isminin anlamı nedir, Celali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bindal isminin anlamı nedir, Bindal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mefide isminin anlamı nedir, Mefide ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Diyanet'ten yeni Hac kararı: 2020 yılındaki başvurular 2022'ye devredilecek!Fedime isminin anlamı nedir, Fedime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fahime isminin anlamı nedir, Fahime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Seyircilerin ilgiyle izlediği yarışmada birincinin kim olduğu merakla aratılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizde bulabilir. İşte Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 23 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 16

Emel: 5

Su: 15

Rabia: 20

Özde: 15

Birben: 20

Gamze: 9

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Birben ve Rabia jüriden tam puan alarak günün birincisi olurken 5 puan alan Emel günün sonuncusu oldu.

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar "Kırmızı halı şıklığı" konseptiyle yarıştı.

YARININ KONSEPTİ

Yarın, "En yakın arkadaşımın kır düğününe gidiyorum" konseptiyle yarışacak olan yarışmacılar Pendik'ten alışveriş yapacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT