Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da jüriden en yüksek puanı alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu...

A+ A-

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Seyircilerin ilgiyle izlediği yarışmada birincinin kim olduğu merakla aratılıyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtını merak edenler haberimizde bulabilir. İşte Doya Doya Moda All Star 24 Haziran 2021 puan durumu... DOYA DOYA MODA ALL STAR 23 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: 16 Emel: 5 Su: 15 Rabia: 20 Özde: 15 Birben: 20 Gamze: 9 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Birben ve Rabia jüriden tam puan alarak günün birincisi olurken 5 puan alan Emel günün sonuncusu oldu. GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar "Kırmızı halı şıklığı" konseptiyle yarıştı. YARININ KONSEPTİ Yarın, "En yakın arkadaşımın kır düğününe gidiyorum" konseptiyle yarışacak olan yarışmacılar Pendik'ten alışveriş yapacak. doya doya moda all startv8