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Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs 2021 puan durumu araştırılıyor. Yarışmacıların en güzel kombinler yaparak jürinin karşısına geçtiği yarışma Doya Doya Moda'da Haftanın birincisi kim oldu? İşte cevabı...

Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

Hafta içi her gün konsepte uygun kombinler yaparak jürinin karşısına geçip puan toplayan yarışmacılardan haftanın birincisinin kim olduğu merak konusu oldu. Doya Doya Moda All Star 28 Mayıs 2021 puan durumuna haberimizde yer verdik.  Haftanın birincisi kim oldu? sorusuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 28 MAYIS 2021 PUAN TABLOSU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Özde: 

Birben: 

Rabia: 

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Jüriden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan Rabia 2. haftasında kolyenin sahibi olmayı başardı.

KİM ELENDİ?

Betül, Ferdanur ve Su eleme noktasına geldiler. Gülşah Saraçoğlu, yarışmacılardan Su'yun elendiğini söylemesi üzerine şaşkınlık yaşayan Su, şaka olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. 

Bu hafta elenme yaşanmadı...

 

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