Doya Doya Moda All Star 31 Mayıs 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da birbirinden iddialı yarışmacıların birbiriyle kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Biz de sizler için Doya Doya Moda All Star 31 Mayıs 2021 puan durumuna haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 31 MAYIS 2021 PUAN TABLOSU

Ferdanur:

Betül:

Emel:

Su:

Özde:

Birben:

Rabia:

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz birinci belli olmadı...

GÜNÜN KONSEPTİ

Yarışmacılar "Yazlık çok şık bir mekanın açılışına katılıyorlar" konseptiyle birbirleriyle yarıştı.