Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde ne olduğu merak ediliyor. "Moda dergisi kapak kızı/ Yaz dergisi" konseptiyle yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı kimin aldı? Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu merakla araştırılıyor. Yarışmacılar bugün "Moda dergisi kapak kızı/ Yaz dergisi" konseptine uygun kıyafet seçimleriyle jürinin karşısına geçti. Peki Haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar... DOYA DOYA MODA ALL STAR 4 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: Betül: Emel: Su: Rabia: Özde: Birben: HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Henüz puanlama yapılmadı...