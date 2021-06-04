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Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda All Star haftanın finalinde ne olduğu merak ediliyor. "Moda dergisi kapak kızı/ Yaz dergisi" konseptiyle yarışan yarışmacılardan en yüksek puanı kimin aldı? Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu...

Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Doya Doya Moda All Star 4 Haziran 2021 puan durumu merakla araştırılıyor. Yarışmacılar bugün "Moda dergisi kapak kızı/ Yaz dergisi" konseptine uygun kıyafet seçimleriyle jürinin karşısına geçti. Peki Haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA ALL STAR 4 HAZİRAN 2021 PUAN DURUMU

Ferdanur: 

Betül: 

Emel: 

Su: 

Rabia: 

Özde: 

Birben: 

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz puanlama yapılmadı...

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