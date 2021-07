Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda All Star'da final haftasına gelindi. Sezon boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar bu hafta son kez podyuma çıkıyor. Peki günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 puan durumu...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Doya Doya Moda All Star'da günün birincisi merak ediliyor. Final haftasında kıyasıya mücadele sürerken jüriden en yüksek puanı almayı başaran yarışmacının hangisi olduğu araştırılıyor. Biz de günün birincisi kim oldu? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Doya Doya Moda All Star 5 Temmuz 2021 puan durumu DOYA DOYA MODA ALL STAR 1 TEMMUZ 2021 PUAN DURUMU Ferdanur: 19 Emel: 8 Su: 8 Rabia: 17 Özde: 20 Birben: 19 GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Günün birincisi jüriden tam puan alan Özde oldu. GÜNÜN KONSEPTİ Yarışmacılar bugün, ”Alakasız İki Parçayı Kombinliyorum" konseptiyle yarıştı. YARININ KONSEPTİ Yarın yarışmacılar "İmzamı atıyorum" konseptiyle yarışacaklar. tv8doya doya moda all star