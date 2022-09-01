Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda? Hafta içi her gün saat 15:45'de ekranlara gelen fenomen program Doya Doya Moda'nın yayın saati değişti. Yeni yayın saatini merak eden vatandaşlar için haberimizde merak edilen soru başlıklarını derledik.
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA, YAYIN SAATİ NE? NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Hafta içi her gün saat 15:45'de TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, yeni saatiyle artık 12:30'da yayınlanacak.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?
Zeynep Billur Uludağ
Nihan Sağır
Aleyna Koç
Hülya Yenidoğmuş
Neslihan Varış
Tina Özdemir
Banu Teker
Bu haftanın finalinde en düşük puanı alan Banu Teker, yarışmaya veda eden isim oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez