Doya Doya Moda saat kaçta, yayın saati ne? Doya Doya Moda ne zaman, hangi kanalda? Hafta içi her gün saat 15:45'de ekranlara gelen fenomen program Doya Doya Moda'nın yayın saati değişti. Yeni yayın saatini merak eden vatandaşlar için haberimizde merak edilen soru başlıklarını derledik.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA, YAYIN SAATİ NE? NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Hafta içi her gün saat 15:45'de TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda, yeni saatiyle artık 12:30'da yayınlanacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

Zeynep Billur Uludağ

Nihan Sağır

Aleyna Koç

Hülya Yenidoğmuş

Neslihan Varış

Tina Özdemir

Banu Teker

Bu haftanın finalinde en düşük puanı alan Banu Teker, yarışmaya veda eden isim oldu.

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DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez