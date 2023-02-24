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Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken 'in biyografisi
Kandilli Rasathanesi müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken , yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken'in hayat biyografisi.
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