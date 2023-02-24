Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken 'in biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Kandilli Rasathanesi Müdür yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken'in hayat biyografisi.