Dünya’ daki bütün Milli Görüşcü kardeşlerime seslenişimdir! Saadet Partili Hasan Damar'dan 2'nci Tur Mesajı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı destekleyin..!

14 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milli görüşün önemli isimlerinden Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Hasan Damar'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için yayınladığı mesajda cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme çağrısında bulundu. İşte o video açıklama!

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Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Hasan Damar, seçimlerde Başkan Erdoğan için destek istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Başkan Erdoğan, HDP destekli 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak.

"2. TURDA DA CUMHURBAŞKINIMIZ ERDOĞANA DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Hasan Damar, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Başkan Erdoğan için destek çağrısı yaptı. Damar ayrıca eleştirilere çok sert tepki gösterdi.

Damar açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Muhterem dava kardeşlerim. Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Birinci turda da ifade ettiğim gibi şimdi de cumhurbaşkanına destek vermemiz lazım. Bütün dava kardeşlerime onlara destek vermeye davet ediyorum."

"BENİM GAYEM ALLAH RIZASI İÇİNDİR"

"Yıllarca birlikte çalıştığımız dava arkadaşlarımız beni acımasızca eleştirdi. Hatta bazıları o kadar ileriye gitti ki, 'aklın yerinde değildir.'' dediler. Allah'a hamd olsun 50 senedir bu davanın içindeyim hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Benim gayem Allah'ın rızasıdır. Ama bazı geri zekalı arkadaşlar 'Söz onun değildir, yazı onun değildir'' Benim aklım fikim yerinde."

'DEVLET ELİMİZDEN GİDERSE...'

"Türkiye'de bütün kardeşlerimden mevcut cumhurbaşkanımıza destek vermelerini rica ediyorum. Devlet elimizden giderse bir daha bizim devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum."

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