Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

seçimlerden aldığı ağır yenilgiden sonra dört günün üzerine meydana çıktığı ve yaptığı açıklamada genel bir tabir ile PKK terör örgütünün adını söylemeden terör örgütleri ile mücadele edeceğiniz söylemesi yine" PKK'ya terör örgütünü diyemedi" yorumlarına neden oldu.

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Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'ya yine terör örgütü diyemedi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Oyu yüzde 45'te kalan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde başarısız olduğunu ileri sürerek, "Milletin oyunun yarısını bile alamadılar" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Benim görevlerimden birisi gerçeği söylemektedir.

YÜZDE 49,5'A "BAŞARISIZLIK" DEDİ

İlk turda sandıktan değişim isteği çıktı. Milletin oyunun yarısını bile alamadılar. AK Parti 7 puan geriledi.

Huzur içinde geçmesi gereken seçim süreci, Erdoğan'ın yalan kampanyasıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert bir rakip görmek isterdim.

Milletimiz bize çok etkili bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldılar.

Şunu da açık yüreklilikle ifade edeyim: Mesajlarınızı aldık. Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için, ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. 10 günde gayretimizi bu alanda sarf edeceğiz.

Ancak, öncelikle vatandaşlarımızı bir konuda aydınlatmak ve YSK meselesini açıklığa kavuşturmak isterim. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz, YSK'ya gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor.

Kılıçdaroğlu, seçimden 4 gün sonra açıklama yaptı, PKK'yA yine terör örgütü diyemedi

"HER SANDIKTA BEŞ MÜŞAHİDE İHTİYACIMIZ VAR"

28 Mayıs'ta seçim sabahı her sandıkta bu kez bir iki değil beş müşahide ihtiyacımız var.

Terör meselesini, suçluluk psikolojisiyle bize iftira atmaya çalışan Erdoğan'la konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle masaya oturan? Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Bu arada açık ve tekrar ilan ediyorum: Ben, terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta. Erdoğan, senin izlediğin hiçbir yolu izlemeyeceğim. Vatanım için çalışacağım.

PKK'YA YİNE TERÖRÖ ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Buradan ilan ediyorum: Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım.

Sen, ülkenin sınırlarına sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim.

İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım.

Ben, hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Devletin ve milletin 5 kuruşunda gözü olanın gözünü çıkaracağım.

Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha ülkemize gelecek. Dolar 30 liraya dayanacak, bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek.

Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Bunlar, teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi Meclis'e sokacaklar. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.

"EN AZ 1 MİLYON İNSAN SANDIK BAŞINDA OLACAĞIZ"

Biz, bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin."

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