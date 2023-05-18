Erdoğan, CHP yöneticilerinin seçim sonuçlarını hazmedememesine sert tepki gösterdi

Deprem bölgesinde millet iradesini Ak Parti'den yana kullandı CHP çılgına döndü. CHP'li seçmenler depremzedelere ağza alınmayacak ifadeler kullanırken, bazı CHP'li belediyeler ise depremzede vatandaşları kaldıkları yerlerden çıkartıp sokağa atmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak CHP'ye çok sert tepki gösterdi ve vatandaşlara da önemli bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

'' KAZANDIK TİYATROSUNU HEP BİRLİKTE TAKİP ETTİK''

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu. 14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Haberin Devamı

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

CHP'NİN DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI ETMESİNE TEPKİ

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile… Haberin Devamı Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

MİLLETİMİZİN VE İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANINI YERE DÜŞÜRMEMEK, BİZİM ASLİ GÖREVİMİZDİR.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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