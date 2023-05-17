PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu

Kazanamazsak sokakları karıştırırız demişlerdi. Seçimlerden umudunu kesen PKK destekçisi HDP'li alçak bir grup, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız2ı eşi yanındayken önünü keserek fiziki ve sözlü saldırıda bulundular.

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İstanbul, Okmeydanı'nda 7'li koalisyon ortağı HDP sempatizanı grup Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız'ın önünü kesti.

Başkan Yıldız'ın elini tutup terör örgütü PKK'nın işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" dedi. Saldırganlar Türk bayrağı taşıyan kadınların üzerlerine de yürüyüp küfürler etti.

SEÇİM ÇALIŞMALARINA TERÖR SEMPATİZANLARINDAN ENGEL!

Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız Seçim çalışmaları kapsamında gezdiği, halk evinin olduğu bölgede, Okmeydanı'nda, PKK sempatizanı grubun engellemesi ile karşılaştı.

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"BURADA KONUŞTURMAYIZ!"

Haydar Ali Yıldız'ın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı.

Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı. Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti. Terör destekçisi kişiler hakkında inceleme başlatıldı.

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BAŞKAN YILDIZ'DAN AÇIKLAMA!

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Okmeydanı'nda maalesef tatsız bir olay yaşadık. "Bayrağı elden bırakma" türküsüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini mahalle mahalle yaptığımız sevgi yürüyüşümüzde komşularımıza iletiyoruz. Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlu'muzda bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular. Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz. Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi. Vatanını, bayrağını, devletini sakladığı tertemiz yüreklerini Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha yuva yaptı, yurt yaptı. 28 Mayıs'ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak.

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KAYNAK: İHA

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