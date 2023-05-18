Saadetli isimden çok konuşulan paylaşım "Eksi yüzde 1 ile 10 vekil çıkardık, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Milyonların sandık başına gittiği 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'ndan seçime giren Saadet Partisi'nin 25 adayından 10'u milletvekili seçildi. Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi de sosyal medya hesabından Temel Karamollaoğlu'na, teşekkür etti. Çebi, "Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı stratejik karar ile %-1 oyu görünmesine rağmen mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP KARIŞTI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Millet İttifakı bileşenleri DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı. Listelerinden giren partiler ayrılınca CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşecek. Böylece CHP 27. dönemdeki milletvekili sayısının altında vekille 28. dönemde temsil edilecek. Bu sebeple genel merkez yönetimine tepkiler dile getirilirken, eski ve yeni CHP'li isimler sosyal medyadan eleştiri paylaşımları yaptı.

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"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

CHP listelerinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamalara CHP’li isimlerden yanıt geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, “Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çebi'ye "CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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