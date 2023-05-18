Saadetli isimden çok konuşulan paylaşım "Eksi yüzde 1 ile 10 vekil çıkardık, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Millet ittifakında yüzde sıfırın altında oy oranına sahip Sadet Partisi'nin CHP listesinden 10 milletvekilini meclise sokması üzerine, partinin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, “Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" Paylaşımı tepkilere neden oldu.

YAYINLAMA
Google News
Saadetli isimden çok konuşulan paylaşım "Eksi yüzde 1 ile 10 vekil çıkardık, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Milyonların sandık başına gittiği 14 Mayıs seçimlerinde, Millet İttifakı'ndan seçime giren Saadet Partisi'nin 25 adayından 10'u milletvekili seçildi. Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi de sosyal medya hesabından Temel Karamollaoğlu'na, teşekkür etti. Çebi, "Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı stratejik karar ile %-1 oyu görünmesine rağmen mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP KARIŞTI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Millet İttifakı bileşenleri DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden toplam 38 milletvekili çıkardı. Listelerinden giren partiler ayrılınca CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşecek. Böylece CHP 27. dönemdeki milletvekili sayısının altında vekille 28. dönemde temsil edilecek. Bu sebeple genel merkez yönetimine tepkiler dile getirilirken, eski ve yeni CHP'li isimler sosyal medyadan eleştiri paylaşımları yaptı.

tanju34ed.webp

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

CHP listelerinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamalara CHP’li isimlerden yanıt geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, “Milli görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur" dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Çebi'ye "CHP'nin oylarını sömürdünüz. Bir de utanmadan dalga geçiyorsunuz. Ben bir CHP'li olarak oyumu helal etmiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?

PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulunduPKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu

ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!

İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basitİYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit

Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit
İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
Son Haberler
Saadetli isimden çok konuşulan paylaşım "Eksi yüzde 1 ile 10 vekil çıkardık, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Saadetli isimden çok konuşulan paylaşım "Eksi yüzde 1 ile 10 vekil çıkardık, genel başkanımıza teşekkür ediyoruz"
Metoroloji 18 mayıs perşembu hava durumunu açıklayarak, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok il için uyarılarda bulundu
Metoroloji 18 mayıs perşembu hava durumunu açıklayarak, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok il için uyarılarda bulundu
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
PKK destekçileri AK Parti'li Beyoğlu Belediye Başkanı ve eşine çirkin saldırıda bulundu
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
ABD'den Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerle ilgili yeni açıklama!
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Metoroloji 18 mayıs perşembu hava durumunu açıklayarak, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok il için uyarılarda bulundu
Metoroloji 18 mayıs perşembu hava durumunu açıklayarak, İstanbul, İzmir, Ankara dahil birçok il için uyarılarda bulundu
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
Yorumlananlar
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları