Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı

14 Mayıs seçimlerinde alınan başarısız sonuçlardan sonra CHP''de işler bir türlü yolunda gitmiyor, Daha önce seçim sonuçları ile ilgili çok sağlam ve güvenilir bir seçim sistemi kurduklarını belirten parti yetkilileri, tam aksine seçim gecesi yaşananlar işlerin hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Gazeteci Özlem Zengin, CHP genel merkezindeki o gece yaşananları anlatırken seçim sonuç alma sisteminin söylendiği gibi sağlıklı olmadığını, sistemin çalışmadığı, her şeyin bir birine karıştığı bu duruma çok sinirlenen Kılıçdaroğlu'nun ortalığı ayağa kaldırdığı, yaşanan bu gelişmelere Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın şaşkınlıkla izlediğini belirtti.

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SEÇİM GECESİ CHP'DE NELER YAŞANMIŞ NELER!

Gazeteci Özlem Gürses, Tele 1'de seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananları anlattı.

CHP'nin seçmenleri bilgilendirmeye yönelik güvenilir bir ağ kuramadığını söyleyen Gürses, dört farklı yerden veri akışının birbirine karıştığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU SİNİRLENDİ OÇILGINA DÖNDÜ

Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı;

"Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ GERGİN VE ŞAŞKINDI

"Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü. Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı. Matemetik bilen herkes bilir. oy oranının nerden başlattığğının gecenin sonunda hiçbir önem arz etmiyor.

O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi"

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