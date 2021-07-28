Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat eden Dünya Hali dizisi bu akşam TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Dünya Hali 1. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Dünya Hali ilk bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

DÜNYA HALİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 DÜNYA HALİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği “erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen” olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı “modern” hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan’ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor.

DÜNYA HALİ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 DÜNYA HALİ İLK BÖLÜM CANLI İZLE