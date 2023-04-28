Dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST görkemli bir törenle açıldı!

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Açılışta konuşan Bakan Varank, ülkesine aşık gençlerin 2018'de yaktığı ateşin kısa sürede Azerbaycan'a kadar ulaştığını kaydetti. TEKNOFEST yarışmalarını yurdun dört bir tarafında gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Varank, bu yıl da Kocaeli, Bursa, Ankara, İstanbul ve Aksaray'da yarışmaları gerçekleştirdiklerini, mücadelelerin heyecanını gençlerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldıklarını, onların yaptığı projeleri yerinde izleyerek heyecanlarına ortak olduklarını anlattı.

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TEKNOFEST BU YIL REKOR KIRDI

Varank, TEKNOFEST'e katkı sağlayan paydaşların sayısının her yıl giderek arttığını kaydederek, "İlk sene 32 olan paydaş sayımız bu yıl 119'a ulaştı. İşte bu TEKNOFEST'in kurum ve kuruluşlar nezdinde ne kadar itibar gördüğünün göstergesi. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere TEKNOFEST bu sene de rekorlarla yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

"EN KIYMETLİ YATIRIM, İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR"

Hem gençlerin, hem ziyaretçilerin, hem de sponsorların TEKNOFEST'e olan inancının giderek arttığını vurgulayan Varank, "Gençlerimizin verdikleri emekleri görünce, onların heyecanını görünce geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz. En önemlisi de bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı oluyoruz. Her zaman söylediğim şeyi yine tekrarlamak istiyorum: En kıymetli yatırım, insana yapılan yatırımdır." açıklamasında bulundu.

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"GENÇLER COŞKUSUYLA EN GÜZEL CEVABI VERİYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin yarınının ve geleceğinin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek TEKNOFEST kuşağının burada olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya artık yeni bir döneme girdi. Gelecek dönem pek çok değişikliğe gebe. Bu noktada bizim bir karar vermemiz gerek. Biz eskiden olduğu gibi dünyanın gelmiş geçmiş en adil cihan devletini mi hedefleyeceğiz, yoksa onun bunun kuyruğuna takılıp sağa sola savrulan küçük bir ülke mi olacağız. Gerçi buradaki kalabalık, bu teknoloji sevdalıların coşkusu bize bunun cevabını veriyor. Sizler coşkunuzla en güzel cevabı veriyorsunuz."

YERLİ ÜRETİMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Yerli üretimlere dikkat çeken Varank; "Yerli ve milli otomobilimizi üreteceğiz" dediklerini ve önlerine engel koyanlara inat Togg'un yolların tozunu attığını ifade eden Varank, Bayraktar, ANKA, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Atak ve Gökbey ile Türk semalarını süslediklerini, TCG Anadolu'yu mavi vatanın bekçiliğini yapmak üzere Türk ordusuna teslim ettiklerini, İMECE'yi gökyüzündeki gözleri olması için uzaya uğurladıklarını bildirdi.

Varank,"Bugün artık milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketlerimiz, girişimcilerimiz, canla başla çalışan OSB'lerimiz ve teknoparklarımız var. Bugün üreten, küresel pazarda adından söz ettiren bir Türkiye var." dedi.

"BU BEYEFENDİ TEKNOFEST'İ, SİZİ GÖRMÜYOR VE SİZİ ASLA DUYMUYOR"

Bakan Varank, geldikleri noktayı hala yeterli görmediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Varank, bir Cumhurbaşkanı adayının (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) çıktığını ve Atatürk Havalimanı'nı, hem de TEKNOFEST'in başladığı günde, Amerikalı şirketlere peşkeş çekeceğini ilan ettiğini kaydederek, "Burayı Amerikalı şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Bakınız burada dünyanın en büyük uzay havacılık festivali yapılıyor. Hem de İngilizler, Almanlar, Fransızlar değil Türk gençleri yarışıyor. Ama belli ki, bu beyefendi TEKNOFEST'i, sizi görmüyor ve sizi asla duymuyor." diye konuştu.

Bakan Varank, gençlerden bir ricası olduğunu belirtti ve "Bu güzelliği göremeyenlere biz buradan bir selam yollayalım' diyorum ne dersiniz? Biz buradan Türkiye'nin en büyük selfielerinden birisini çekip yayınlayalım mı? Tüm Türkiye'ye TEKNOFEST coşkusunu gösterelim mi? O zaman başlıyoruz. Evet hazır mıyız?" diyerek özçekim yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra Libya, Malta, Burkina Faso, Birleşik Arap Emirlikleri ve Nijerya'dan üst düzey katılımcıların butona basmasıyla TEKNOFEST'in resmi açılışı gerçekleştirildi.