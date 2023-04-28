AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!

Anayasa Mahkemesi (AYM) Türk Medeni Kanunu'nda yer alan kadının evlendikten sonra kendi soyadını kullanamamasına ilişkin engeli kaldırdı. Artık evlenen kadınlar kendi soyadını veya eşinin soyadı ile birlikte kullanabilecek.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'ndaki kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasını engelleyen hükmü iptal etti.

MAHKEME EŞİTLİĞE AYKIRI BULDU

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nda “kadının evlilikten sonra bekarlık soyismini ancak eşinin soyadının önünde kullanabilmesine" imkan veren hükmü “eşitliğe aykırı olduğu" gerekçesiyle iptal etti.

KARAR YÜRÜRKLÜKTE

Resmi Gazete'de yayımlanan karar yürürlüğe girdi. Artık evlenen kadınlar kocasının soyadını kullanmak zorunda olmayacaklar. Kadınlar, sadece kendi soyadlarını veya kocasının soyadıyla birlikte kullanmayı seçebilecekler.

AYM "eşitliğe aykırı" buldu! Kadınların evlendikten sonra da soyadını kullanabilmesinin önünü açtı!

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