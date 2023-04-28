Firari terör örgütü mensubu Rasim Akyol, MİT'in film gibi operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi!

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu firari terörist Akyol'un bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edildi.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda terör mensubu Akyol kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Emniyet güçlerine teslim edilen Akyol hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

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GEÇMİŞTEKİ EYLEM PLANI ORTAY ÇIKTI

Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay’da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.