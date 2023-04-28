Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!

Sudan'da yaşanan karışıklıklar sonrası bölgeye giden Türk tahliye uçağına saldırı düzenlendi.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Sudan'a giden Türk uçağına saldırı düzenlendi!

Sudan'a giden Türk tahliye uçağına saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası uçak güvenle inerken C-130 tahliye uçağına silahla saldırı düzenlendiği ve personellerde yaralanma olmadığı belirlendi. Uçakta gerekli kontroller yapıldı.

TÜRK TAHLİYE UÇAĞINA SALDIRI

Milli Savunma Bakanı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." duyurdu.

SUDAN'DA NELER OLUYOR?

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde, 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında, "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü. Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. Bölgedeki gerilimi artmaya devam ederken, Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarının da tahliyesi için gerekli adımları atan Dışişleri Bakanlığı 23 Nisan itibariyle 684'den fazla Türk vatandaşı tahliye etmişti. Yaşanan saldırı sonrası ise uçak güvenli bir şekilde emniyetle iniş yaparken herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

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