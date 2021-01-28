Dünyaya korku salan mutant virüsün belirtileri ortaya çıktı! Viral yük artıyor

İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs mutasyonu nedeniyle tüm dünya yeniden alarma geçti. Birçok ülke İngiltere ile uçuşları askıya alırken sınırları kapattı, İngiltere'ye giden veya seyahat geçmişi bulunan kişilerin karantinaya alınmasına karar verilmişti.

Bilim insanları da yeni virüsü tanımlamak için araştırmalarını sürdürüyor. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, 60’dan fazla ülkeye yayılan B117 varyantı ile enfekte olanlarda sıklıkla görülen semptomlar ortaya tek tek belirlendi. Söz konusu çalışmaya göre enfekte olan kişilerde öksürük, yorgunluk, kas ağrısı, boğaz ağrısı, tat kaybı, koku kaybı görüldü.

YENİ MUTASYONLAR TEDİRGİN EDİYOR

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ayrıca biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117’den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.



ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

YENİ MUTANT VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Araştırmanın sonuçlarına göre yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların yaşadığı belirtiler şunlar:

Yüzde 35: Öksürük,

Yüzde 32: Yorgunluk

Yüzde 25: Kas ağrısı

Yüzde 21,8: Boğaz ağrısı

Yüzde 16: Tat kaybı

Yüzde 15: Koku kaybı

ESKİ VİRÜSÜN BELİRTİLERİ

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastalarda ise şu belirtiler görüldü:

Yüzde 28: Öksürük,

Yüzde 29: Yorgunluk

Yüzde 21: Kas ağrısı

Yüzde 19: Boğaz ağrısı

Yüzde 18: Tat kaybı

Yüzde 18: Koku kaybı

YENİ VİRÜSLE ENFKETE OLAN DAHA FAZLA VİRÜS ÜRETİYOR

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Young şunları kaydetti:

"Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir"

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