Mutant virüs nasıl bulaşır? Belirtileri nelerdir? | İngiltere mutasyon belirtileri

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve başta sağlık olmak üzere birçok sektörün çökmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek için çalışmalar, bilim insanları tarafından hız kesmeden devam ediyor. Küresel çapta pozitif vaka sayısının 78 milyonu aşması birçok ülkede infiale neden olurken İngiltere'de ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış versiyonu da birçok vatandaşta panik yarattı.

MUTANT VİRÜS NASIL BULAŞIR?

İngiltere'nin ardından 4 ülkede daha görülen ve birçok hükümetin o ülkelere seyahatleri engelleme amacıyla uçuşlara yasak getirmesine neden olan SARS-CoV-2 VUI 202012/01 isimli mutant virüs, birçok vatandaşın kafasında soru işaretlerine neden oldu.

Mutasyona uğramış koronavirüs hakkında, henüz çok yeni olduğu için araştırma yapma fırsatı bulamayan bilim insanları, zaman içinde daha net bilgilere ulaşılacağı haberini kamuoyuna duyurdu. Bu mutasyonun beklendik bir aşama olduğunu kaydeden uzmanlardan Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Bu mutasyonun İngiltere'de son günlerdeki salgının büyümesine etki ettiği düşünülmektedir" bilgisine değindi. Daha hızlı yayılan bir tip olan virüste "Çoklu spike protein mutasyonu" tespit edildiğini aktaran Balık, şöyle konuştu:

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"Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında birçok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir."

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan internet sitesi ve Kovid-19 broşürlerinde, yeni tip koronavirüsün bulaşması hakkında şu bilgilere yer veriliyor:

"Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir."

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İngiltere’de hükümete danışmanlık veren bilim insanları çocukların mutant corona virüse, virüsün önceki varyasyonlarından daha duyarlı olduğu açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve NERVTAG danışma grubunun bir üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona karşı daha riskli olduklarına dair bir 'ipucu' bulduklarını açıkladı.

Bilim insanları, çocukların İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantına yakalanma riskinin önceki türlerden daha fazla olabileceğini açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve hükümete bilimsel danışmanlık veren NERVTAG’ın üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona daha duyarlı olduklarına dair bir 'ipucu” olduğunu bulunduğunu söyledi.

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Ferguson, “B117” ya da "VUI - 202012/01” olarak bilinen yeni varyantın, Kasım ayında uygulanan karantina sırasında okullarda meydana gelen vaka yükselişinin nedeni olduğunu söyledi. Bununla birlikte bilim insanları, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'a göre “kontrolden çıkmış” olan yeni virüs türünün yüzde 50 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu düşündüklerini açıkladı, ancak mutant virüsün daha ölümcül olduğuna, yetişkinlerde veya çocuklarda ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmuyor.

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Yeni Kovid-19'un eski varyanta oranla %70 oranında daha bulaşıcı olduğu tespit edilmesi nedeniyle daha dikkatli olunması gereken bu virüsün insan sağlığı üzerindeki farklı belirtileri tam olarak belirlenmedi.

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Profesör Whitty, yeni tür Covid-19'un daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğu veya aşıları ve tedavileri etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Ancak, bunu doğrulamak için "acil çalışmaların" sürdüğünü söyleyen Whitty, aynı zamanda insanların virüsün yayılmasını azaltmak için harekete geçmeye devam etmelerinin her zamankinden daha hayati olduğu konusunda uyardı.

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Profesör Whitty, yeni mutasyonun orijinal suştan farklı semptomlara neden olduğunu gösteren hiçbir şey olmadığını belirtti. Ayrıca kontrol testlerinin de aynı kaldığını söyleyen Whitty, bu varyantta klinik sonucun da farklı olmadığını sözlerine ekledi.

YineSağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilerde, yeni tip koronavirüsün belirtileri için şu ifadeler kullanılıyor:

"Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir."