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Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

Koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde bulunan bir laboratuvardan çıktığı iddiaları gündemdeki yerini korurken Profesör Angus Dalgleish ve Dr. Birger Sorensen’in yaptığı araştırmaya göre virüs, laboratuvarda üretildi, yarasalardan bulaşmış gibi gösterildi. Bu araştırmanın ardından gözler Çin yönetimine çevrildi.

Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak 170 milyondan kişinin enfekte olmasına ve 3 milyon 500 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının çıkış noktası hakkında tartışmalar sürüyor. Özellikle Vuhan'da bulunan viroloji laboratuvarından virüsün çıktığı iddiaları ABD ile Çin arasında gerginliği artırırıken çok konuşulacak bir araştırma ortaya çıktı. 

Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

DOĞAL GİBİ GÖSTERİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Çinki bilim insanları Wuhan laboratuvarında COVID-19'u yarattı ve ardından yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün tersine mühendislik versiyonlarıyla izlerini kapatmaya çalıştı.

İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sørensen, bir yıldır 'Çin'de retro-mühendisliğin ilk bakışta kanıtlarına' sahip olduklarını - ancak akademisyenler ve büyük dergiler tarafından göz ardı edildiğini yazdı.

Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

DÖRT AMİNO ASİTİN DOĞAL YOLLARLA GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

2002-2019 yılları arasında Çin’deki laboratuvarda yürütülen deneyleri inceleyen Dalgleish ve Sørensen, SARS-Cov-2’nin diziliminde arka arkaya dört pozitif amino asit bulunduğunu, bunun doğal yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

BİDEN DA TRUMP GİBİ LABAROTUVARDAN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Ayrıca, ABD Başkanı Biden da halefi Trump gibi virüsün laboratuvardan ortaya çıktığını düşünüyor. Biden geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada," Mevcut durumumuza göre istihbarat yetkililerimizin üzerinde durduğu iki ihtimal var. Ya enfekte olmuş bir hayvanla insanın teması ya da bir laboratuvar kazası. Ancak elde edilen veriler bu iki ihtimal arasında birinin öne çıkmasına yetecek düzeyde değil. Her iki ihtimalin de öne çıkan ve zayıf noktaları var. İstihbarat yetkililerine çağrım, çabalarını iki katına çıkararak elde ettikleri son bilgileri 90 gün içinde bizimle paylaşmaları” diye konuşmuştu. 

Dünyayı karıştıracak araştırma! Koronavirüs laboratuvarda üretildi, tersine mühendislikle doğal gibi gösterildi!

DSÖ, DOĞAL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü virüsün laboratuvar ortamında üretildiğine dair bir kanıt olmadığını ve doğal bir virüs olduğunu açıklamıştı. 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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