Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitim süresince öğrenciler için EBA destek noktaları kurulduğunu ve EBA'ya erişimi olmayanların bu noktalardan derslerini izleyebileceklerini bildirdi. Peki EBA destek noktası nedir, ne işe yarar? EBA destek noktası nerede var, nasıl yapılır?

EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

Yüz yüze eğitimin başlayacağı 18 Eylül'e kadar okulların kapalı olması nedeniyle öğrenciler eğitimlerini EBA TV üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden alıyor.

Destek noktalarında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor. Bu alanlar okulların tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek.

Vodafone EBA ücretsiz internet nasıl alınır? Vodafone EBA 5 GB nasıl yapılır?

EBA DESTEK NOKTASI NE İŞE YARAR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evlerinden uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'ndan faydalanmalarını sağlamak için okullar ve kurumlarda EBA destek noktaları oluşturduklarını belirterek, "81 ilimizde şu anda 1420 EBA destek noktası kurulmuş durumda. Bu sayı çok yakın bir zamanda 5 bin 200'e çıkarılacak." dedi.

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri |EBA TV ders programı: 31 Ağustos-18 Eylül

EBA DESTEK NOKTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

81 ilde şu anda 1420 EBA destek noktası kuruldu. Öğrenciler ve veliler bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, ‘uzaktaneğitim.meb.gov.tr’ adresinden öğrenebilirler.

EBA DESTEK NOKTALARINI ÖĞRENME

EBA şifresi nasıl alınır? EBA şifre alma, yenileme, değiştirme, oluşturma