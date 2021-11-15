Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ara tatil seminerleri ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bakan Özer, Kasım ayındaki ilk ara tatil sürecinde mesleki eğitim amacıyla verilecek olan eğitimlerin 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşeceğini duyururken öte yandan "Ara tatil öğretmen seminerleri online (uzaktan) mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına da yanıt vermiş oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene bilindiği üzere bu eğitimler uzaktan gerçekleşmişti. İşte, Eba öğretmen seminer programı | MEB öğretmen seminer programı izleme girişi 2021

MEB ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI İZLEME GİRİŞİ 2021

EBA'ya öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI İZLEME GİRİŞİ 2021

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Kasım ayı mesleki çalışma programını hazırlayıp illere bildirdi. Uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan mesleki çalışmalarda eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak yapılacaktır. Öğretmenlerin bir programı uzaktan alması yeterli olacaktır.

1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.

2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.

3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.

4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.

EBA ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI

KASIM SEMİNER PROGRAMI

- 15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

- 17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

- 19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler