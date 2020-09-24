Zoom uygulaması özellikle öğretmenler ve öğrenciler tarafından son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Uygulama, Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor. Program ücretsiz fakat, büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödenmesi istenebilmektedir. Öte yandan Zoom uygulamasının Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Google Lens ile en azından geçici bir şekilde ayarlardaki yazıların Türkçe'ye çevrilerek kullanabilirsiniz.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ

APP STORE İNDİRME LİNKİ

EBA GİRİŞ EKRANI

EBA ZOOM NASIL KULLANILIR?

Zoom'un zoom.us adlı resmi internet adresini açın. Açılan sayfa üzerinden "Sign Up Frre" seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresinizi yazın. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz..

ZOOM EBA'YA NASIL GİRİLİR?

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

Zoom uygulaması nasıl kurulur? Zoom şifresi nasıl alınır?

ZOOM ses gelmiyor, neden gelmez? ZOOM kamera açma işlemi nasıl yapılır?

Zoom nasıl indirilir, nasıl kayıt olunur? Zoom canlı ders girişi (Öğretmen-öğrenci)