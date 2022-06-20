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eBay GittiGidiyor'un fişini çekti! Türkiye'de kapatılıyor!

eBay'in duyurduğu yeni karar, duyanları şaşırttı. E- ticaret devi, GittiGidiyor'un kapanacağını açıkladı.

eBay GittiGidiyor'un fişini çekti! Türkiye'de kapatılıyor!

Küresel e-ticaret devlerinden eBay, şaşırtan bir karar aldığını duyurdu. ebay, Türkiye'deki pazaryeri şirketi GittiGidiyor'u kapatacağını açıkladı. eBay açıklamasında, eBay'in 2011 yılında GittiGidiyor'un çoğunluk hissesini satın aldığı ve şirketi bağımsız bir platform olarak işlettiği ifadeler yer aldı.

eBay GittiGidiyor'un fişini çekti! Türkiye'de kapatılıyor!

"ALINAN KARAR PAZARDAKİ REKABET DİNAMİKLERİNE DAYANARAK ALINDI"

eBay'in ticari operasyonlarını küresel ölçekte düzenli olarak gözden geçirdiği aktarılan açıklamada, "eBay, bu zor fakat stratejik kararı pazardaki rekabet dinamiklerine dayanarak almıştır. eBay, platformun taşınmasına yardımcı olmak için GittiGidiyor alıcıları ve satıcıları ile yakın iş birliği içinde çalışacak ve günün ilerleyen saatlerinde onlarla daha ayrıntılı bilgi paylaşacak" sözlerine yer verildi.

eBay GittiGidiyor'un fişini çekti! Türkiye'de kapatılıyor!

HANGİ TARİHE KADAR ERİŞİM SAĞLANABİLECEK?

Bugünden itibaren satıcıların yeni ürün listeleyemeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "18 Temmuz'dan itibaren alıcılar yeni satın alımlar yapamayacak. Alıcılar ve satıcılar GittiGidiyor'daki 'Hesabım' sayfalarına 5 Eylül 2022'ye kadar erişim sağlayabilecek. GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in 2. çeyrek veya tüm yıla ait sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmiyor. Referans olarak, GittiGidiyor, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonundaki konsolide aktif alıcı sayısına yaklaşık 4 milyon aktif alıcı ile katkıda bulunmuştur."

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