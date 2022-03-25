Kadir İnanır’ın hayatı belgesel oluyor! Usta oyuncu başrol olacakCübbeli Ahmet Hoca açıkladı! Herkesin utana sıkıla sorduğu o meseleye "Haram diyemeyiz" dedi! Duyunca küçük dilinizi yutacaksınız!Langıdı lan lan Samsak Döveci şarkısı sözleri, hikayesi | Samsak Döveci şarkısı hangi yöreye ait, hangi yörenin?ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 25 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeEnes Ünal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Enes Ünal hangi takımda oynuyor?Sosyal medya ayağa kalktı! Esenler'deki erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet: Tek tek başlarına vurdu, yaptığı cezasız kalmadıSevda Erginci itirafıyla pes dedirtti: Evliliğe ihtiyaç duymuyoruz!Günlük burç yorumları 25 Mart Cuma 2022 | Teraziler aklınızdaki o kişi harekete geçecek mi? Balıklar enerjiniz aşkla dolup taştı!Altın fiyatları zirveye demir attı! Gram altın ivmeyi aldıkça yükseliyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıSon dakika! Beşiktaş Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

Eda Taşpınar, çıplak fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi.

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Eda Taşpınar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fenomen resmi Instagram hesabından yeni çekindiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Sürekli olarak yurt dışı tatillerine çıkan ünlü fenomen tüm hayatını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşıyor. 

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

Taşpınar’ın çırılçıplak çekindiği fotoğrafa takipçileri tarafından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü fenomen yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

“BİR ZAMANLAR ADEM VE HAVVA”

Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, özel bölgesini bir yaprakla kapatılmış fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomenin daha önce paylaştığı bir fotoğraf pornografik bulunduğu için kaldırılmıştı. Eda Taşpınar son olarak paylaştığı fotoğrafına “Bir Zamanlar Adem ve Havva" ifadelerini ekledi. Takipçilerinden sert eleştiri alan ünlü fenomen fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

{TITLE_STRIP}Belden aşağısı çıplak poz paylaşan Eda Taşpınar başına gelene inanamadı! Cinsel organını...

{TITLE_STRIP}Oryantallere taş çıkardı! Cesur pozlarıyla gündeme gelen Eda Taşpınar bu kez dansıyla herkesi kendine hayran bıraktı!

{TITLE_STRIP}Eda Taşpınar koltukta çırılçıplak fotoğraf paylaştı, sosyal medya yıkıldı

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT