Eda Taşpınar’dan çıplak poz! Önce paylaştı tepki gelince sildi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Eda Taşpınar, adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü fenomen resmi Instagram hesabından yeni çekindiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Sürekli olarak yurt dışı tatillerine çıkan ünlü fenomen tüm hayatını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşıyor.

Taşpınar’ın çırılçıplak çekindiği fotoğrafa takipçileri tarafından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan ünlü fenomen yaptığı paylaşımı silmek zorunda kaldı.

“BİR ZAMANLAR ADEM VE HAVVA”

Fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, özel bölgesini bir yaprakla kapatılmış fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomenin daha önce paylaştığı bir fotoğraf pornografik bulunduğu için kaldırılmıştı. Eda Taşpınar son olarak paylaştığı fotoğrafına “Bir Zamanlar Adem ve Havva" ifadelerini ekledi. Takipçilerinden sert eleştiri alan ünlü fenomen fotoğrafını kaldırmak zorunda kaldı.

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