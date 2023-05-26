Edirne’de tarlada 228 bin kök kenevir ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, tarlada ekili 228 bin kök kenevir bitkisi ekiplerin yaptığı operasyon ile ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Lalapaşa ilçesinde icra edilen faaliyetlerde, tarlada ekili 228 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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