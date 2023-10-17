Erdoğan'dan İsrail hastane katliamına çok sert tepki: İsrail en temel insani değerlerden yoksun, tüm insanlık harekete geçmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaş suçu işleyerek Gazze şeridindeki İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurarak 100'den fazla sivil insanı katletmesine çok sert tepki göstererek "İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" dedi.

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Erdoğan'dan İsrail hastane katliamına çok sert tepki: İsrail en temel insani değerlerden yoksun, tüm insanlık harekete geçmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu sözlere yer verdi:

ERDOĞAN: BENZERİ OLMAYAN BİR VAHŞET

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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