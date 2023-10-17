İsrail vahşeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı: 1000 'den fazla ölü

Son dakika İsrail-Filistin savaşı haberleri: İsrail, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra Al Jazeera televizyonu ölü sayısının en az 1000 olduğunu açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail-Filistin savaşından gelişmeler:

21.35: İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında vefat edenlerin sayısı 1000'i geçti.

'SAVAŞ SUÇUDUR'

21.30: Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki hastaneleri vurması savaş suçudur.

21.27: Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri bombalamasını kınadıklarını açıkladı.

21.13: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti

HAMAS'TAN TÜM İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI!

21.10: Hamas: İslam ülkeleri yarın değil hemen şimdi müdahale etmelidir.

'ÖLÜ SAYISI 1000'İ GEÇEBİLİR'

21.04: Al Jazeera'da yer alan habere göre, İsrail'in Gazze'de vurduğu Al Ahli Baptist Hastanesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.000'i geçebilir.

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20.43: Gazze Şeridi'nde yüzlerce yaralının bulunduğu el Şifa Hastenesi'nde elektrikler tamamen kesildi.

İSRAİL HASTANEYİ VURDU: 800'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

20.30: Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ve can kaybının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Hastaneye İsrail saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilerin sığındıkları ve saldırı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin hastanede bulunduğu açıklandı.

TÜRK GAZETECİLERİN ÇOK YAKININA ROKET DÜŞTÜ

20.00: İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail’in Sredot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye roket düştü. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden Volkan Kayalar ve İsmail Coşkun’un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN KATLİAM SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİNE YÜKSELDİ

19.43: İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yükseldiği, yaralıların sayısının ise 12 bin 500’ü aştığı belirtildi.

18.51: ABD Başkanı Joe Biden: Tarih bize antisemitizmin, İslamofobinin ve tüm nefretin birbiriyle bağlantılı olduğunu tekrar ve tekrar öğretti. Nefretin her türlüsünü reddetmemiz gerekiyor.

18.20: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki bir çarşıya katliam saldırısı düzenledi. Bölgede çok sayıda ölü ve yaralı var.

17.03: Gazze'de 500'ü çocuk olmak üzere yaklaşık bin 200 kişinin enkaz altında kaldığına inanılıyor.

16.27: ABD Savunma Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e gönderilen uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un görev süresinin uzatıldığını duyurdu.

15.25: İsrail, Hamas saldırılarında hem Türk hem İsrail pasaportuna sahip olan ve ölen kişi sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. İsrail'in, Türk asıllı ve sivil olarak Hamas tarafından öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin çifte vatandaşlık sahibi ve İsrail'de askerlik yaparken ölen kişiler olduğu ortaya çıktı.

ÜRDÜN KRALI'NDAN MÜLTECİ RESTİ

14.09: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazzelileri göçe zorlayan İsrail'i uyarak, Filistinlilerin hiçbir şekilde ne Ürdün'e ne de Mısır'a itilmemesini ve bunun kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

13.06: Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bir felaketin yaşandığını belirterek, "Gazze'ye insani yardım girmezse durum daha da kötüye gidecek." dedi.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

12.12: İran'ın dini lideri Hamaney: "Gazze'ye yönelik saldırılar derhal durdurulmalı, aksi takdirde direniş güçlerini ve dünya çapındaki Müslümanları kimse durduramaz. Bütün dünyanın gözünün önünde olan, Siyonist rejimin soykırım suçudur. İşgal topraklarında yaşayan yerleşim yerlerindekilerin hepsi silahlıdır. Son zamanlardaki suçlardan, İsrail'in saldırılarına yön veren ABD sorumludur."