İsrailli alçak bakandan alçakça açıklama: "Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail, Filistin'e yönelik açık biçimde savaş suçu işlerken, Batı ise tüm katliamları görmezden geliyor. İsrail'in Gazze'de vurduğu hastanede en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla, kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtildi.

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hastanenin vurulmasının ardından katliam zihniyetini gözler önüne seren paylaşım bir paylaşım yaptı.

KATLİAMCI VE SOYKIRIMCI ZİHNİYETİNİ TESCİLLEDİ!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların elindeki "İsrailli esirler bırakılmadığı sürece bölgeye yardım yerine yüzlerce ton patlayıcı girmesi gerektiğini" yazdı. Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen Ben-Gvir, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYAN BAKAN

X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, "Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze'ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri'nden yüzlerce ton patlayıcıdır." ifadelerine kullandı.

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