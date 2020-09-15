Ülkemizde 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, kısa süre içerisinde milyonlarca kişinin izlediği ve Türkiye'de sosyal hayata yön veren yapımlardan birisi olmuştu. Yıllar içerisinde birçok filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu adında yeni bir diziyle devam eden yapım, 2016 yılında final yapmıştı. O günden bu güne ses çıkmayan Kurtlar Vadisi için Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya yeniden başlayacağı tarihi açıkladı.

"2022 YILINDA BAŞLAYACAK..."

Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ile fotoğrafını paylaşan Tahir Sarıkaya, “Dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi’ni konuştuk” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın kısa sürede aldığı yorumlar sonrası Sarıkaya paylaşımına “Yıl konusunu espri yaptım arkadaşlar” notunu ekledi.

İşte Tahir Sarıkaya'nın paylaşımı: