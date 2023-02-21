Eisa Khalfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Khalfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Khalfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eisa Khalfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eisa Khalfan 12 Mart 2003 tarihinde Al-Ain şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Eisa Khalfan Zayed Dawi Alharasi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eisa Khalfan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ain FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Al-Ain FC U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Eisa Khalfan'nin Al-Ain FC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eisa Khalfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eisa Khalfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eisa Khalfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eisa Khalfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eisa Khalfan şuan Al-Ain FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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