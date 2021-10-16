Ekalliyet ne demek, TDK'ya göre Ekalliyet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekalliyet ne demek? Ekalliyet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekalliyet kelimesi. Peki ekalliyet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekalliyet nedir, ekalliyet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EKALLİYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekalliyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ekalliyet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ekalliyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Azınlık

- Azınlık

