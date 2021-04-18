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Ekipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar başkanlığındaki heyet, dinamik denetim modeli kapsamında fırınları denetledi.

Ekipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, ISDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) çalışmaları kapsamında fırınlarda dinamik denetimler gerçekleştirerek fırın işletmecilerini ve çalışanlarını kurallara uymanın önemi konusunda bilgilendirdi. Ramazan ayı olması hasebiyle bu denetimlerin daha da hız kazanacağını ifade eden İl Müdürü Suat Parıldar, "Özellikle ramazan ayında kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi için bugün fırınlarımızda denetimler gerçekleştirerek çalışanlarımızı maske mesafe ve hijyen konularında bilgilendirdik. İl Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz 10 gıda denetim ekibimiz il genelinde 7/24 esasına göre tüm gıda işletmelerine denetimlerini sürdürüyorlar" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ekipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme

Ekipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme

Ekipler halk sağlığı için denetimlerde! Yalova’da fırınlarda inceleme

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